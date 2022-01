Netlist-Aktie: Über dem Schnitt!

Netlist ist in der Informationstechnologie beheimatet und bietet für Kunden in unterschiedlichen Branchen Speichersubsysteme an, die Speicherlösungen der Unternehmens- und Speicherklasse bedürfen. Die Netlist-Aktie erzielte eine Rendite von 1077,69 Prozent im zurückliegenden Jahr. Vergleichend mit Aktien aus demselben Bereich, liegt Netlist, 1020,15 Prozent über dem Durchschnitt, der sich bei 57,54 befindet. Wegen der starken Überperformance der Netlist-Aktie bewerteten Analysten Ende Dezember ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung