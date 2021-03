Netlist-Aktie: Starke Vorstellung!

Netlist-Aktie: in den jüngsten Handelstagen konnte das Wertpapier deutlich dazugewinnen. Noch im Dezember 2020 notierte es bei 0,46 US-Dollar. Nun konnte in der Spitze einen Kurs von 2,96 US-Dollar erreicht werden. Damit baut sich auch Korrekturpotential auf. Ja, die Kurse können natürlich direkt weiter steigen, aber sollten Sie in eine Korrektur übergehen, so kommt folgender Bereich in die Fokus.

Dann ist nämlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung