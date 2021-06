Netlist-Aktie: Die Rakete des Jahres!

Die Netlist-Aktie hat im ersten Halbjahr 2021 einen raketenhaften Aufstieg hinter sich. Mit 0,55 Euro in das aktuelle Börsenjahr gestartet, notiert der Aktienkurs aktuell bei ca. 2,9 Euro. Damit hat sich der Aktienkurs von Netlist innerhalb von nur sechs Monaten mehr als verfünffacht. Vor allem in den letzten drei Handelstagen ist der Kurs der Netlist-Aktie um 60 Prozent in die Höhe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



