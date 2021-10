Netlist-Aktie: Analysten optimistisch!

Netlist Inc. (OTC:NLST) Aktien werden am Montag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass das Bundesbezirksgericht für den zentralen Bezirk von Kalifornien ein Urteil im Schnellverfahren zugunsten von Netlist und gegen Samsung gefällt hat. Die Urteile im Schnellverfahren lauteten auf wesentliche Verletzung verschiedener Verpflichtungen aus dem gemeinsamen Entwicklungs- und Lizenzvertrag.

