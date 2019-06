NetfondsLohnt sich das wirklich, ?

Für die Aktie Netfonds aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 18.06.2019, 05:27 Uhr, ein Kurs von 19,27 EUR geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Netfonds auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Netfonds. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netfonds liegt bei einem Wert von 46,19. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 43) über dem Durschschnitt (ca. 7 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Netfonds damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Netfonds. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 30,77 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Netfonds momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Netfonds weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,5), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Netfonds wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.