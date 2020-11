Netflix wird teurer: Warum ausgerechnet Walt Disney profitieren kann!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Wenn es um das Streaming geht, ist Netflix (WKN: 552484) weiterhin der Platzhirsch. Der Nutzerkreis des Streaming-Dienstes Nummer eins ist bislang unerreicht. Allerdings wird diese Position inzwischen von einigen Diensten angegriffen.

Walt Disney (WKN: 855686) beispielsweise will einen Teil des Kuchens abhaben und kann dabei bedeutende Fortschritte vorweisen: Nach nicht einmal einem Jahr kommt der Flaggschiff-Dienst Disney+ auf einen Nutzerkreis von über 60,5 Mio. Streamern. Und die Tendenz geht weiter: Immerhin kennen wir noch nicht die Zahlen für das letzte, abgelaufene Quartal.

Neben dem Content, bei dem Walt Disney definitiv mithalten kann, ist jedoch auch etwas anderes entscheidend für den Erfolg: der Preis. Netflix jedenfalls erhöht jetzt ein weiteres Mal die Kosten für seinen Dienst. Möglicherweise könnte Walt Disney hiervon profitieren.

Netflix: Das Angebot wird teurer!

Wie jetzt berichtet wird, müssen Streamer bei Netflix schon bald tiefer in die Tasche greifen. Demnach wird der sogenannte Standard-Account für zwei Geräte und HD künftig 13,99 US-Dollar kosten. Das teurere Angebot mit bis zu vier Geräten wird hingegen bei 17,99 US-Dollar liegen. Damit erhöht sich der Preis um einen US-Dollar beim Standard-Angebot beziehungsweise zwei US-Dollar bei der Premium-Variante. Das Einstiegsangebot liegt weiterhin bei 8,99 US-Dollar.

Für neue Nutzer in den USA gilt das Angebot ab sofort, für Bestandskunden erst in zwei Monaten. Ob die Preiserhöhung auch in Europa übernommen wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings wahrscheinlich, wenn wir einen Blick auf vergangene Preiserhöhungen werfen. Damit erhöht sich jedoch nicht der Preis für das Netflix-Angebot. Nein, sondern auch die Differenz zu Disney+, wovon das Maushaus möglicherweise profitieren könnte.

Ein Blick auf die Preisunterschiede

Walt Disneys Streaming-Dienst Disney+ gibt es für 6,99 US-Dollar. Im Gegensatz zur meistgenutzten Netflix-Variante liegt die Preisdifferenz damit bei 6,00 US-Dollar. Im Vergleich zur Basis-Variante hingegen bei 2,00 US-Dollar. Vermutlich ist das ein Grund, weshalb Netflix diese Basis-Variante nicht anrühren wird.

Gleichzeitig werden viele Nutzer vermutlich jedoch bald den neuen Netflix-Preis zu spüren bekommen. Das könnte möglicherweise dazu führen, dass neue Streamer auf der Suche nach einem Entry-Angebot häufiger über das günstigere Paket aus dem Hause Walt Disney nachdenken. Der Preis spielt schließlich auch eine Rolle, wenn es um den Medienkonsum geht.

Größer wird der Discount sogar noch, wenn wir Walt Disneys jährliche Preispolitik betrachten: Bei 69,99 US-Dollar liegt der monatliche Durchschnittspreis bei aufgerundet 5,84 US-Dollar, was nicht einmal die Hälfte des Preises des gängigsten Netflix-Abos ist. Ja, möglicherweise wird Walt Disney von der Preisanpassung daher profitieren können.

Walt Disney sollte seine Karten ausspielen

Allerdings steht das natürlich unter einem Vorbehalt: Nämlich, dass Walt Disney künftig vermehrt seine Stärken ausspielt, die vor allem in einem bestehenden gigantischen Fundus an Content liegt. Wenn Disney+ das Angebot bedeutend ausweitet und mit neuen, relevanten Inhalten (wie jetzt die zweite Staffel von The Mandalorian) glänzen kann, könnte der Wettbewerb gelingen und das Wachstum stark weitergehen.

Netflix ist hingegen verdammt, teilweise auch über den Preis zu wachsen, um den eigenen Content zu refinanzieren. Das ist auch ein Vorteil, den Walt Disney besitzt. Wie gesagt: Jetzt gilt es, diese Ausgangslage bestens auszuspielen.

