Netflix wird sich vielleicht kein Geld mehr leihen

Die Zeiten, in denen sich Netflix (WKN:552484) Milliarden von Dollar oder Euro leihen musste, um seine massiven Ausgaben für Inhalte zu finanzieren, neigen sich dem Ende zu. „Unser Bedarf an externer Finanzierung nimmt ab“, schrieb das Management zum Abschluss seines Briefes an die Aktionäre zum dritten Quartal. Das Unternehmen prognostiziert nicht nur einen positiven freien Cashflow von 2 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr – hauptsächlich aufgrund der Aussetzung der Contentproduktion – es glaubt, dass es im Jahr 2021 möglicherweise die Kostendeckung erreichen könnte.

Erreichen der Gewinnschwelle

Netflix geht davon aus, dass sich der freie Cashflow zwischen 1 Milliarde und dem Break-even im Jahr 2021 bewegen wird, mit einer kontinuierlichen Verbesserung im Jahr 2022 und darüber hinaus. Es gibt eine Kombination von Faktoren, die zu einem verbesserten Cashflow bei Netflix führen.

Der erste ist der Geldeingang von den Abonnenten. Die Einnahmen von Netflix stiegen im letzten Quartal um 22,7 %, was auf den Abonnentenzuwachs zu Beginn des Jahres zurückzuführen ist. Das Management rechnet mit einer Verlangsamung des Abonnentenwachstums, da es in der ersten Hälfte des nächsten Jahres schwierige Vergleichsquartale vor sich hat, aber es sollte sich in der zweiten Jahreshälfte stabilisieren.

Was das Umsatzwachstum im Jahr 2021 und darüber hinaus antreiben könnte, sind weitere Preiserhöhungen. Netflix hat kürzlich die Preise für seinen Service in Kanada und Australien erhöht. Wenn diese Preiserhöhungen gut verlaufen, könnte dies in größeren Märkten wie den USA zu Preiserhöhungen führen, was sich erheblich auf das Einnahmenwachstum auswirken würde.

Der zweite Faktor ist die wachsende Betriebsmarge von Netflix. In der Vergangenheit war Netflix in der Lage, seine Ausgaben für Inhalte so zu steuern, dass das Betriebsmargenziel erreicht wurde. In diesem Jahr wird das Unternehmen aufgrund verzögerter Produktionen sein Margenziel von 16 % übertreffen.

Das Management wiederholte seine Erwartungen für eine Betriebsmarge von 19 % im Jahr 2021, warnte jedoch davor, dass die Ergebnisse ungleichmäßiger ausfallen könnten als in der Vergangenheit. Es geht davon aus, dass es seine Ausgaben für Inhalte in Zukunft nicht mehr so straff handhaben und sich stattdessen auf längerfristige Trends konzentrieren wird. „Durch den Übergang zu diesem Mehrjahresmodell werden wir in der Lage sein, unsere kurzfristigen Ausgaben reibungsloser zu verwalten und etwas effizienter als in der Vergangenheit zu wachsen“, schrieb das Management im Brief an die Aktionäre.

Der letzte Faktor sind die Ausgaben für Eigenproduktionen. In den letzten Jahren hat Netflix immer mehr seiner Originale im eigenen Haus produziert. Diese erfordern einen größeren finanziellen Vorabaufwand als die Lizenzierung von Inhalten von anderen Produktionsfirmen, selbst wenn diese Produktionen ausschließlich für Netflix gemacht werden. Das Management geht davon aus, dass der Übergang zu Netflix-Produktionen in den nächsten Jahren vollzogen sein wird, was bedeutet, dass der Betrag an zusätzlichen Barmitteln für die gleiche Menge an produzierten Inhalten auf Null sinken wird.

Keine Verlangsamung bei den Veröffentlichungen

Netflix hat jedoch nicht vor, seine Content-Veröffentlichungen stabil zu halten. Im Jahr 2021 wird es mehr Veröffentlichungen als 2020 geben, trotz der Produktionsstilllegungen zu Beginn dieses Jahres. Alles, was das Unternehmen für 2021 plant, wird bis auf wenige Ausnahmen im nächsten Jahr erscheinen. CEO Ted Sarandos warnte davor, dass die Inhalte in der zweiten Hälfte des Jahres etwas stärker gewichtet werden könnten.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir für unsere Mitglieder ein spannendes Programmangebot haben werden, insbesondere im Vergleich zu anderen Unterhaltungsservice-Optionen“, schrieb das Management im Brief an die Aktionäre.



Die Fähigkeit von Netflix, Inhalte zu produzieren, während die Konkurrenten langsamer wieder auf den Markt kommen, sollte es Netflix ermöglichen, seinen Wert für die Abonnenten unter Beweis zu stellen.

Zu den wichtigsten Kennzahlen, die Netflix untersucht, gehören: Wie viel Prozent der Zeit verbringen die Zuschauer mit Netflix im Vergleich zu anderen Unterhaltungsoptionen? Wie oft sehen die Abonnenten Netflix an aufeinanderfolgenden Tagen? Diese detaillierteren Engagement-Kennzahlen helfen Netflix, die Preise zu erhöhen, was eine bedeutende Rolle bei der Umsatzsteigerung im Jahr 2021 spielen könnte. Mehr Eigenproduktionen bedeuten mehr Möglichkeiten, Netflix-Abonnenten zu engagieren.

Pläne für die Kapitalzuweisung

In den letzten zehn Jahren war die Entscheidung von Netflix, wo überschüssiges Kapital investiert werden sollte, ziemlich einfach: den Service zu erweitern. Aber es ist schnell an dem Punkt angelangt, an dem es jede weitere Expansion des Service – mehr Inhalt, mehr Marketing – selbst finanzieren kann, während immer noch etwas Geld übrig bleibt.

Als CFO Spence Neumann gefragt wurde, was seine Pläne für die Kapitalzuweisung sind, sobald das Unternehmen einen positiven freien Cashflow erreicht hat, hatte er keine präzise Antwort.

„Es ist wahrscheinlich ein wenig zu früh, um unseren langfristigen Kapitalzuweisungsansatz zu nennen“, sagte er während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal. „Wir werden einen Ansatz wählen, von dem wir glauben, dass er den langfristigen Wert für unsere Aktionäre maximieren wird“.



Das könnte alles sein, von einer beschleunigten Rückzahlung der bestehenden Schulden – die sich derzeit auf rund 16 Milliarden US-Dollar belaufen – bis hin zum Rückkauf von Aktien, der Übernahme anderer Unternehmen oder sogar der Zahlung einer Dividende.

Nachdem das Unternehmen erst im letzten Jahr den Höchststand des Barmittelverbrauchs erreicht hatte, zeigt das Potenzial für einen beständigen positiven freien Cashflow in nur ein oder zwei Jahren, dass Netflix in nur wenigen Jahren ein enormes Potenzial dafür hat, dass viel überschüssiges Kapital in seine Bilanz einfließt. Auf die eine oder andere Weise sollten Investoren in die FAANG-Aktie einen positiven Wert daraus ziehen.

