Netflix: Die weitere Reiserichtung ist ungewiss!

Die Netflix-Aktie erfreute sich im ersten Halbjahr 2018 bei den Anleger einer fast nicht zu erschütternden Beliebtheit. Sie präsentierte sich in einem kräftigen Aufwärtstrend und bescherte den investierten Anlegern bis Ende Juni satte Kursgewinne.

In der Spitze stieg die Aktie bis zum 20. Juni bis auf 423,20 US-Dollar an, ehe eine Korrektur einsetzte. Diese führte den Wert in einer ersten Abwärtswelle bis zum 20. August auf ein Tief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.