Netflix: Das war wohl doch zu heikel

Noch am Montag hatte Netflix angekündigt, in den USA ab 1. August die Dokumentation „Honourable Minister Louis Farrakhan: My Life’s Journey Through Music“ zeigen zu wollen. Doch bereits einen Tag später rudert der Streaming-Dienst zurück. Es sei alles nur ein Kommunikationsfehler gewesen, ließ ein Netflix-Sprecher mitteilen. Besonders glaubwürdig klingt das allerdings nicht.

„Der Film wird nicht auf Netflix gezeigt“

Ein Beitrag von Achim Graf.