Netflix vs. Walt Disney: Der Platzhirsch siegt kurzfristig, langfristig jedoch der Herausforderer!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Streaming-Wars sind weiter in vollem Gange. Und in der Mitte dieses beeindruckenden Gefechts in diesem noch recht jungen und dynamischen Markt steht der Platzhirsch Netflix (WKN: 552484). Sowie sein jüngerer Herausforderer Walt Disney (WKN: 855686).

Der Micky-Maus-Dienst mit Namen Disney+ kann in letzter Zeit mit einigen Achtungserfolgen glänzen. Unter anderem das Erreichen von 50 Mio. Abonnenten innerhalb von ca. einem halben Jahr kann als Kampfansage gewertet werden. Wobei der Platzhirsch in diesem Moment ein neues Rekordhoch erreicht hat.

Womöglich steht das stellvertretend für eine Entwicklung, die künftig weiter ausgetragen wird. Kurzfristig könnte jetzt sogar Netflix zu den größeren Siegern zählen. Langfristig jedoch Walt Disney. Warum? Das hängt mit der einmaligen Ausgangslage in den Zeiten des Coronavirus zusammen.

Die Vorzüge des Fokus

Netflix kann in diesen Tagen mit einer Eigenschaft glänzen, die der Herausforderer leider nicht mitbringt. Als reiner Streaming-Dienst ist das Geschäftsmodell jetzt nicht so stark bedroht. Tatsächlich könnte das Streaming sogar vor einem starken Wachstum stehen. In Zeiten des Coronavirus haben viele schließlich mehr Zeit für ihren TV. Und benötigen etwas mehr Content.

Davon profitiert gleichsam Walt Disney. Allerdings ist das Geschäftsmodell stark von anderen Bereichen abhängig, die einen Großteil des operativen Erfolges ausmachen. Und in den Freizeitparks und im Filmstudiogeschäft kommt jetzt der operative Alltag zum Erliegen. Das führt hier zwangsläufig in vielerlei Hinsicht zu einer durchwachsenen Entwicklung.

Keine Frage: Das erfolgreiche Streaming kann bei Walt Disney die milliardenschweren Umsätze dieser starken Bereiche nicht kompensieren. Entsprechend wird aus dem eigentlichen Wachstumskurs ein Schrumpfkurs. Ein kurzfristiger Nachteil, den der Herausforderer hinnehmen muss. Allerdings könnte diese Entwicklung wirklich kurzfristiger Natur sein.

Der Vorteil von etwas mehr Diversifikation

In normalen Zeiten wird dieser Nachteil nämlich schnell wieder zum Vorteil. Eben weil Walt Disney über ein umsatzstarkes Freizeitparkgeschäft, eine starke Kinosparte und ein solides Kabelgeschäft verfügt, ist hier die Ausgangslage besonders stark. Dabei können die gigantischen Ergebnisse aus diesen Bereichen das Streaming quersubventionieren. Und entsprechend dafür sorgen, dass das kostspielige Wachstum im noch jungen Streaming-Segment keine teure und verlustträchtige Angelegenheit wird. Ein Vorteil, den Netflix eben nicht besitzt.

Dabei profitiert Walt Disney nicht bloß hiervon, sondern auch von seiner langen Historie. Der umfangreiche Content, den das Maus-Haus zu bieten hat, führt unterm Strich dazu, dass nicht so viel investiert werden muss. Das wiederum führt zu einem starken Preisvorteil, der der Wachstumsgeschichte beim Streaming-Dienst Disney+ mit Sicherheit förderlich ist.

Der kurzfristige Nachteil wird daher langfristig wieder zum Vorteil. Und sobald der operative Alltag einkehrt, wird Disney vermutlich gestärkt aus der Krise emporsteigen mit einem starken, profitablen Freizeitgeschäft, einem soliden Filmstudiosegment und einem immer erfolgreicher werdenden Streaming-Dienst. Das sollte ein interessanter Mix werden.

Versteif dich nicht auf die Ausnahme

Investoren sind daher gut beraten, sich nicht auf die Ausnahmesituation zu konzentrieren. Ja, Walt Disney hat jetzt kurzfristig operative Probleme. Allerdings ist ein Großteil des Geschäfts noch immer stark und die Besucher werden über kurz oder lang zurückkehren. Das führt zu stets stabilen Einnahmequellen. Der Streaming-Bereich wird dabei ein gewisses Wachstum nach sich ziehen.

Netflix kann mit diesem Mix nicht gleichziehen. Kurzfristig mag das von Vorteil sein. Ob das allerdings bereits mittelfristig der Fall sein wird, darf ernsthaft bezweifelt werden.

The post Netflix vs. Walt Disney: Der Platzhirsch siegt kurzfristig, langfristig jedoch der Herausforderer! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Börsencrash 2020: Deine Chance, Millionen zu verdienen? Diese Aktien sind unserer Meinung nach perfekt im jetzigen Markt positioniert. Mit starken Bilanzen, stabilen Geschäftsmodellen und der Chance auf Kursverdopplung.

Wenn du jemals bereut hast, im letzten Marktabschwung nicht investiert zu haben, dann ist dies jetzt deine Chance! Unser Analysten-Team hält diese 6 Aktien jetzt für großartige Einstiegs-Chancen.

Dazu bieten wir Stock Advisor Deutschland jetzt für kurze Zeit für 50 % vom regulären Preis. Und das bei voller Geld-zurück-Garantie in den ersten 30 Tagen.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.



Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2021 $60 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2020