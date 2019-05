Netflix verzeichnet die meisten Quartals-Neuzugänge in seiner Geschichte

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Erwartungen an den ersten Quartalsbericht von Netflix (WKN:552484) wurden am Dienstag gedämpft. Zwei potenziell starke Wettbewerber, Disney und Apple, hatten kürzlich weitere Informationen über ihre kommenden Streaming-Angebote veröffentlicht. In den beiden Markttagen nach der Meldung von Disney letzte Woche fielen die Netflix-Aktien um fast 7 %, weil man befürchtete, dass der niedrigere Preis, der vom House of Mouse angegeben wurde — 6,99 pro Monat US-Dollar — ab seinem Start im November Netflix Abonnenten abluchsen könnte.

Diese Bedenken scheinen Netflix vorerst nicht davon abzuhalten, auch angesichts des sich abzeichnenden Wettbewerbs weiterhin ungehindertes Wachstum zu erzielen. Der Streaming-Gigant verzeichnete weltweit fast 149 Mio. Abonnenten, was ein Plus von 25,2 % gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Allein im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Rekord von 9,6 Mio. Neukunden, den höchsten vierteljährlichen Anstieg zahlender Neukunden in seiner Geschichte und einen Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahl beinhaltete 1,74 Mio. neue US-Kunden, was die Gesamtzahl auf 60 Mio. erhöht — eine Schwelle, von der Netflix seit langem sagt, dass sie erreicht wird. Das Unternehmen hat international 7,86 Mio. neue Mitglieder hinzugewonnen und zählt somit insgesamt fast 89 Mio. Abonnenten.

Geld, Geld, Geld

Das starke Abonnentenwachstum führte zu starken Finanzkennzahlen. Der Umsatz wuchs auf 4,521 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 22,2 % gegenüber dem Vorjahr. Das lag knapp über den Konsensschätzungen der Analysten von 4,5 Mrd. US-Dollar. Der Jahresüberschuss von 344 Mio. US-Dollar führte zu einem Gewinn pro Aktie von 0,76 US-Dollar, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht und die Erwartungen von 0,57 US-Dollar Gewinn pro Aktie übertraf.

Der Gewinn in den USA, dem am stärksten entwickelten Markt von Netflix, lag bei 34,4 % und damit leicht unter dem Vorjahreswert von 34,8 %. Trotz erheblicher Investitionen in Inhalte stieg der internationale Deckungsbeitrag auf 11,6 %, im Vergleich zu 9,8 % im Vorjahresquartal.

Der freie Cashflow, ein weiterer Bereich von Interesse, lag bei minus 460 Mio. US-Dollar gegenüber minus 287 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal, was auf anhaltende Investitionen in die Eigenproduktionen zurückzuführen ist. Zur Erinnerung: Originalinhalte kosten im Voraus mehr als lizenzierte Inhalte. Die jüngsten Prognosen deuten darauf hin, dass der freie Cashflow 2019 schlechter ausfallen und minus 3,5 Mrd. US-Dollar erreichen wird, gegenüber den ursprünglich erwarteten minus 3,0 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen geht weiterhin von einer Verbesserung im Jahr 2020 und jedes Jahr danach aus.

Was wollen wir uns ansehen?

Wie schon im letzten Quartal gab Netflix Updates, um die Investoren über einige seiner Erfolgssendungen zu informieren. Triple Frontier, der actiongeladene Film mit Ben Affleck in der Hauptrolle, wurde in den ersten vier Wochen seiner Veröffentlichung von über 52 Mio. Mitglieder-Konten gestreamt. The Highwaymen, mit Kevin Costner und Woody Harrelson als Anwälte auf der Jagd nach Bonnie und Clyde, ist auf dem besten Weg, im ersten Monat 40 Mio. Zuschauer zu verzeichnen.

Das Unternehmen nannte die Doku-Reihe Unser Planet „unseren ambitioniertesten Einstieg in das beliebte Naturdokumentar-Genre“. Die Serie, die in 50 Ländern gedreht wurde und vier Jahre in Arbeit war, wird voraussichtlich im ersten Monat auf 25 Mio. Abonnenten-Konten gesehen.

Es ist wichtig zu beachten, dass einige dieser Kennzahlen — die gelegentlich prognostizierte Zahlen beinhalten und nicht unabhängig verifiziert werden können — ohne Kontext praktisch bedeutungslos sind. Da Netflix nicht an Werbetreibende gebunden ist, hat das Unternehmen nicht das Bedürfnis, seine Zuschauer-Kennzahlen an die Schwarzmaler weiterzugeben.

Ein anerkennendes Nicken Richtung Wettbewerb

Im Aktionärsbrief zum ersten Quartal würdigte Netflix den sich abzeichnenden Wettbewerb. „Vor Kurzem haben Apple und Disney jeweils ihre Video-Direktabonnements für den Endverbraucher vorgestellt. Beide Unternehmen sind Weltklasse-Verbrauchermarken und wir freuen uns darauf, mit ihnen in Wettbewerb zu treten … Wir gehen nicht davon aus, dass diese neuen Marktteilnehmer unser Wachstum wesentlich beeinflussen werden“, heißt es in dem Schreiben, in dem der Übergang vom Rundfunk- und Kabelfernsehen zum Streaming als „so massiv“ bezeichnet wird, dass es mehrere Wettbewerber bedienen können.

Netflix sagte auch, dass die Nutznießer des wachsenden Wettbewerbs die Urheber von Inhalten sowie die Verbraucher sein würden, „die die Früchte vieler Unternehmen ernten werden, die um ein großartiges Videoerlebnis für das Publikum konkurrieren.“

Steuern und Prognosen

Für das kommende zweite Quartal erwartet Netflix einen Umsatz von 4,93 Mrd. US-Dollar (ein Plus von 26,1 % gegenüber dem Vorjahr), operative Margen von 12,5 % (plus 400 Basispunkte) und einen Gewinn pro Aktie von 0,55 US-Dollar (minus 16 % gegenüber dem Vorjahresquartal). Das Unternehmen rechnet auch mit einem globalen Kundenzuwachs von 5 Mio., gegenüber 8,26 Mio. im Vorjahresvergleich.

Die Wall Street schien von der Prognose enttäuscht zu sein. Die Konsens-Schätzungen der Analysten forderten einen Umsatz von 4,95 Mrd. US-Dollar (ein Plus von 26,6 %) und einen Gewinn pro Aktie von 0,99 US-Dollar. Das liegt deutlich über der Schätzung des Managements, was die Enttäuschung des Marktes erklärt. Ein genauerer Blick offenbart jedoch den Auslöser: Netflix erwartet zum zweiten Quartal eine effektive Steuerquote von 48 % — das Ergebnis einmaliger Ereignisse –, was die Differenz mehr als ausmacht.

Man sollte meinen, dass ein Rekordquartal des Kundenwachstums eine positivere Resonanz erhalten würde. Informierte Investoren werden kurzfristigen Schwankungen des Marktes ignorieren und das langfristige Wachstumspotenzial von Netflix im Auge behalten.

