Netflix: Das verspricht Spannung!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der ORF will einem der berühmtesten Söhne Österreichs ein filmisches Denkmal setzen: Siegmund Freud. Zwar ein wenig abseits der Realität, dafür soll der Begründer der Psychoanalyse als junger Kerl im Wien von 1886 als Kriminalpsychologe in einer achtteiligen Serie einen Serienmörder durch Wien jagen. Das verspricht so viel Spannung, dass der Streamingdienst Netflix in die Serie einsteigen wird, wie die Tageszeitung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.