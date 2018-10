Netflix und FSM arbeiten beim Jugendschutz zusammen / Beliebter Dienst erhält als erste Streaming-Plattform die Anerkennung für sein Jugendschutzprogramm

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Berlin (ots) - Netflix hat sich der Freiwilligen SelbstkontrolleMultimedia-Diensteanbieter (FSM e.V.) angeschlossen, um gemeinsamhohe Jugendschutzstandards auf der Streaming-Plattform zu sichern.Die FSM hat die Schutzfunktionen von Netflix nach deutschem Rechtbegutachtet und als geeignetes Jugendschutzprogramm für geschlosseneSysteme im Sinne des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages bewertet.Damit erhält Netflix als erste internationale Streaming-Plattform diePositivbewertung und Anerkennung der Jugendschutzfeatures inDeutschland.Gemeinsam mit der FSM hat Netflix in den letzten Wochen darangearbeitet, familienfreundliche Anpassungen für den deutschen Marktvorzunehmen. So wurden die in Deutschland bekannten Altersstufen von0, 6, 12, 16 und 18 Jahre übernommen. Alle auf der Plattformvorhandenen Inhalte sind mit einer dieser Altersstufen versehen.Familien haben die Möglichkeit, für den gesamten Account mit allenProfilen eine Altersstufe und eine Jugendschutz-PIN festzulegen.Inhalte, die für die gewählte Altersstufe nicht geeignet sind, müssenaktiv durch die Eingabe der PIN freigegeben werden. So istgewährleistet, dass alle Familienmitglieder vor unangemessenenInhalten geschützt sind. Zusätzlich kann jedem einzelnen Profil diejeweils passende Altersstufe zugeordnet werden. Nach der Bewertungder FSM-Experten sind diese Jugendschutzfunktionen einfach nutzbarund sehr gut erklärt.Martin Drechsler, Geschäftsführer FSM e.V.: "Es ist ein großerErfolg für die Selbstregulierung in Deutschland, dass sich Netflixals global agierendes Unternehmen freiwillig der FSM angeschlossenhat, um für die deutschen Nutzerinnen und Nutzer Anpassungenvorzunehmen. Für uns als FSM ist es ein wichtiges Signal an weitereUnternehmen, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für denJugendschutz nachzukommen."Mike Hastings, Director of Enhanced Content Netflix: "Einerheblicher Vorteil von Internet-TV: Es ermöglicht eine großeVielfalt und gibt den Zuschauern die volle Kontrolle über ihrErlebnis. Bei Netflix haben wir uns immer dafür eingesetzt, einenService zu gewährleisten, der sichere Unterhaltung für die ganzeFamilie bietet. Unsere kontinuierlichen Bemühungen, den Nutzern dieKontrolle darüber zu geben, was sie und ihre Familien sehen wollen,wurden in Deutschland anerkannt. Darauf sind wir sehr stolz."Die FSM ist bereits seit 2005 eine von der Kommission fürJugendmedienschutz (KJM) anerkannte Einrichtung der freiwilligenSelbstkontrolle für den Bereich Online-Medien. In dieser Funktion istdie FSM für die Eignungsprüfung von Jugendschutzprogrammen zuständig.Die KJM hat als zuständiges Aufsichtsgremium die Rechtmäßigkeit derFSM-Entscheidung bei Netflix am 11. Oktober 2018 bestätigt.Über die FSMDie Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSMe.V.) ist eine anerkannte Selbstkontrolleinrichtung für den BereichTelemedien. Der Verein engagiert sich maßgeblich für denJugendmedienschutz - insbesondere die Bekämpfung illegaler,jugendgefährdender und entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte inOnline-Medien. Dazu betreibt die FSM eine Beschwerdestelle, an diesich alle kostenlos wenden können, um jugendgefährdendeOnline-Inhalte zu melden. Die umfangreiche Aufklärungsarbeit undMedienkompetenzförderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenengehören zu den weiteren Aufgaben der FSM.Pressekontakt:FSM e.V., www.fsm.de ; Katja Lange, Beuthstr. 6, 10117 Berlin; Tel.:030 24 04 84 - 43, lange@fsm.de, Twitter: @FSM_de, Facebook:www.facebook.com/fsm.deOriginal-Content von: FSM e.V., übermittelt durch news aktuell