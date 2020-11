Netflix und Apple: Steuer-Vorwurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) und Apple Inc (NASDAQ:AAPL) stehen in Vietnam unter Beschuss, weil sie angeblich keine Steuern gezahlt haben, berichtete Reuters am Mittwoch (Hanoier Zeit).

Was geschah

Das vietnamesische Informations- und Kommunikationsministerium teilte mit, dass die Unternehmen zusammen Einnahmen in Höhe von 43,15 Millionen US-Dollar von fast einer Million Abonnenten in der südostasiatischen Nation erzielt, aber dort nie Steuern gezahlt haben.



