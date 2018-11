Netflix und Amazon: Ein enormes Potential!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Anfang des Monats vermeldete der Branchendienst Werben & Verkaufen vom ungeheuren Wachstum von Netflix in Großbritannien. Es sei wahrscheinlich, dass der Streamingdienst noch in diesem Jahr die Marke von zehn Millionen Abonnenten überspringen werde, hieß es. Kein Wunder also, dass die Briten beim Internetfernsehen im Europavergleich ganz vorne mit dabei liegen. Doch es gibt auch Länder, in denen es für Netflix, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.