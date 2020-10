Netflix schlägt YouTube in dieser wichtigen Demographiegruppe

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

Netflix (WKN:552484) hat YouTube von Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) als beliebteste Plattform für den täglichen Videokonsum von US-Teenagern übertroffen, so Piper Sandler in der jüngsten Umfrage „Taking Stock with Teens“.

Die halbjährliche Umfrage, bei der 9.800 Teenager zu ihren Lieblingsmarken befragt wurden, ergab, dass 34 % der Befragten Netflix bevorzugten, im Vergleich zu 32 % bei YouTube. Netflix schlug YouTube auch bei der vorherigen Umfrage von Piper im Frühjahr.

Die Erholung von Netflix in diesem Jahr beendet den kurzen Rückstand von YouTube als Marktführer – in der Umfrage von Piper im Herbst letzten Jahres bevorzugten 37 % der Teenager YouTube und 35 % Netflix.

Der Vorsprung von Netflix gegenüber YouTube mag gering erscheinen, aber er deutet darauf hin, dass Netflix nach wie vor eine Top-Plattform für die Zuschauer der Gen Z bleibt, selbst wenn Herausforderer wie Disney+, Hulu, Amazon’s Prime Video, AT&T’s HBO Max und YouTube Premium versuchen, jüngere Zuschauer anzuziehen.

Wie gelingt es Netflix, jugendliche Nutzer anzuziehen?

Die weltweiten Streaming-Mitgliedschaften von Netflix wuchsen im letzten Quartal im Jahresvergleich um 27 % auf 193 Millionen. Diese solide Wachstumsrate widersprach der Vorstellung, dass Netflix Zuschauer an Disney+ und andere Plattformen verlieren würde.

Anfang des Jahres stellte Amy Watson, Analystin bei Statista, fest, dass 70 % der Gen Z-Zuschauer ihre eigenen Netflix-Abonnements hatten, verglichen mit 65 % der Millennials, 54 % der Gen Xers und 39 % der Baby Boomers. Pipers jüngste Umfrage ergab auch, dass nur 9 % der Gen Z-Zuschauer Kabelfernsehen schauten – was für traditionelle Pay-TV-Unternehmen und Kabelnetzwerke eine schlimme Nachricht ist.

Netflix scheint die wachsende Bedeutung des Gen Z-Marktes zu erkennen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es Teenager-Sendungen wie Anne with an E, Shadowhunters: The Mortal Instruments, 13 Reasons Why, und Chilling Adventures of Sabrina in den letzten Jahren , herausgebracht hat.

Diese Shows sowie das wachsende Portfolio an Original- und lizenzierten Inhalten von Netflix trugen dazu bei, dass die Plattform ihre Teenager-Zuschauer halten konnte, selbst als neue Gen Z-Herausforderer wie Snap Originals auf Snapchat bei jüngeren mobilen Nutzern an Fahrt gewannen.

Was bedeutet dies für YouTube?

Anfang dieses Jahres begann Google schließlich damit, die Werbeeinnahmen von YouTube offenzulegen. Die Werbeeinnahmen der Plattform stiegen im ersten Halbjahr 2020 im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 7,85 Milliarden US-Dollar, was deutlich unter den Abonnementseinnahmen von Netflix in Höhe von 11,92 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum liegt.

Google gab die Abonnementseinnahmen von YouTube Premium nicht separat an, aber das Unternehmen gab bekannt, dass YouTube Premium und Music Ende 2019 zusammen nur 20 Millionen Abonnenten hatten.

YouTube ist nach wie vor ein Top-Ziel für Gen Z-Zuschauer, aber es gibt einige Vorbehalte. YouTube Gaming liegt auf dem Markt für Streaming-Videospiele immer noch weit hinter Amazon’s Twitch zurück. Gleiches gilt für ByteDance’s TikTok. YouTube hat vor kurzem einige seiner Shows mit Originalskripten abgesagt und seinen beliebten Karate Kid-Spin-off Cobra Kai an Netflix übergeben.

YouTube baut seine Plattform auch weiterhin zu einem Musik-Streaming-Dienst aus, um Spotify herauszufordern. Diese Wandlung war jedoch verwirrend, da Google umständlich versucht, ältere Anwendungen (wie Google Play Music und YouTube Music Key) wieder unter einem Dach zu vereinen.

Daher wächst das Gefühl, dass sich YouTube zu einem Tausendsassa entwickelt, der kein Handwerk beherrscht, da seine Versuche, Netflix auf dem Markt für Premium-Videos, Twitch auf dem Markt für Spiele-Streaming und Spotify auf dem Markt für Musik-Streaming zu jagen, alle hinter den Erwartungen zurückblieben.

Die wichtigsten Lektionen

Die Stärke von Netflix auf dem Teenager-Markt wird das Wachstum von YouTube nicht bremsen, da die jugendlichen Zuschauer immer noch beide Plattformen nutzen. Aber es verdeutlicht das Scheitern von YouTube, sich zu einem vollwertigen Konkurrenten von Netflix zu entwickeln, sowie den Kampf von YouTube, seine Gen Z-Zuschauer in zahlende Abonnenten umzuwandeln.

Kurz gesagt, Investoren sollten den anhaltenden Kampf zwischen diesen beiden Streaming-Video-Plattformen im Auge behalten, auch wenn sie unterschiedliche Geschäftsmodelle betreiben und sehr unterschiedliche Expansionsstrategien verfolgen.

