Netflix reitet die Erfolgswelle! Die Wochenübersicht

in der letzten Woche sorgten neue Zahlen des Streaming-Dienstes Netflix für positive Resonanz an der Börse. Die Highlights im Überblick:

Neue Zahlen : Die Bekanntgabe der jüngsten Bilanzzahlen ließ den Kurs der Netflix-Aktie ansteigen. Beeindruckend war erneut die Zahl der Neukunden, die das Unternehmen von seinem Streaming-Dienst überzeugen konnte. Auch die Eigenproduktionen scheinen sich immer mehr zu rechnen.

: Die Bekanntgabe der jüngsten Bilanzzahlen ließ den Kurs der Netflix-Aktie ansteigen. Beeindruckend war erneut die Zahl der Neukunden, die das Unternehmen von seinem Streaming-Dienst überzeugen konnte. Auch die Eigenproduktionen scheinen sich immer mehr zu rechnen. Neues Hoch : Fast 100 Millionen Kunden nutzen inzwischen das Angebot von Netflix. Der Titel stieg auf rund 144 Dollar. Dies entspricht einem Zuwachs von 8 % und bedeutet ein neues Allzeithoch.

: Fast 100 Millionen Kunden nutzen inzwischen das Angebot von Netflix. Der Titel stieg auf rund 144 Dollar. Dies entspricht einem Zuwachs von 8 % und bedeutet ein neues Allzeithoch. Entwicklung deutete sich an : Auch das letzte Jahr war für das Wertpapier bereits sehr erfolgreich verlaufen. In den vergangenen zwölf Monaten verbesserte sich der Kurswert um rund 30 Prozent.

: Auch das letzte Jahr war für das Wertpapier bereits sehr erfolgreich verlaufen. In den vergangenen zwölf Monaten verbesserte sich der Kurswert um rund 30 Prozent. Expansion: Der Schlüssel zum momentanen Erfolg liegt in der weltweiten Expansion des Unternehmens. Das Kerngeschäft reüssiert nach wie vor in den USA. Doch dem Unternehmen ist es inzwischen gelungen, sein Geschäftsmodell in viele andere Länder der Erde zu übertragen.

Große Wachstumschancen exitieren für Netflix derzeit in Asien. Wie wird sich das Unternehmen dort schlagen? Wir bleiben für Sie am Ball.

