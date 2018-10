Netflix macht ’ne Milliarde locker!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix will in den kommenden Jahren etliche Milliarden in neue Eigenproduktionen investieren. Nun scheint dem VoD-Anbieter ein revolutionärer Coup gelungen zu sein, wie aus diversen Medienberichten hervorgeht. Demnach habe der Konzern zum ersten Mal ein Studiogelände selbst aufgekauft.

Dem Vernehmen nach handle es sich hierbei um die ABQ-Studios in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico. Dies kündigte Netflix-Produktionschef Ty Warren kürzlich gemeinsam mit

Ein Beitrag von Marco Schnepf.