Netflix: Das könnte kritisch werden!

Die Netflix-Aktie konnte in der vergangenen Woche einen Anstieg bis auf 383,01 US-Dollar vollziehen. Das zum Monatsende ausgebildete Hoch konnte in den ersten Apriltagen jedoch nicht behauptet werden. Die Aktie fiel wieder zurück und ging am Freitag mit einem Wochenschlusskurs von 361,76 US-Dollar aus dem Handel.

Dadurch hat sich im Wochenchart ein Shootingstar entwickelt. Sollte er in der neuen Woche



