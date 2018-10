Netflix: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Es dauerte Jahre, bis sich Netflix 2017 für eine erste deutsche Serienproduktion entschied. Nun scheint der Erfolg der mit Mystery- und Scifi-Elementen gespickten Thriller-Serie „Dark“ Anlass für neuen Stoff aus Deutschland zu bieten.

So kündigte Kelly Luegenbiehl, bei Netflix für europäischen Content zuständig, kürzlich an, dass man fünf weitere deutsche Projekte in der Pipeline habe.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.