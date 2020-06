Netflix: Das ging gerade noch einmal gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Nachdem die Netflix-Aktie wochenlang zu den Überfliegern am amerikanischen Aktienmarkt gehört hatte, setzten in der zweiten Hälfte des Mais Gewinnmitnahmen ein. Nach einem Hoch bei 458,97 US-Dollar ging die Aktie deshalb am 19. Mai in einen kurzfristigen Abwärtstrend über.

Er durchbrach am 27. Mai sogar die 50-Tagelinie. Es gelang den Käufern jedoch, den Kurs bei 397,86 US-Dollar zu stabilisieren und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



