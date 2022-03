Netflix geht gegen das Teilen von Passwörtern vor

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix-Nutzer erlauben normalerweise anderen, ihre Konten zu nutzen.

Künftig wird das nicht mehr möglich sein, ohne eine höhere Gebühr zu zahlen.

Im Januar waren viele Netflix-Nutzer enttäuscht, als sie erfuhren, dass die Kosten für ihren Dienst von 13,99 US-Dollar auf 15,49 US-Dollar für einen Basistarif steigen würden. In einer Zeit, in der die Inflation hart zuschlug (und immer noch zuschlägt), war das nicht die beste Nachricht. Jetzt plant Netflix weitere Änderungen, die sich auf den Geldbeutel der Nutzer auswirken könnten – und eine Praxis einschränken, die bei Netflix-Abonnenten/innen schon lange beliebt ist.

Das Ende der Passwortfreigabe?

Netflix weist in seinen Nutzungsbedingungen ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzer ihre Passwörter nicht an Personen außerhalb ihres Haushalts weitergeben sollen. Viele Nutzer halten sich jedoch nicht an diese Regel und geben stattdessen ihre Passwörter an Familienmitglieder oder Freunde weiter, die damit freien Zugang zu den Inhalten erhalten. Manche Netflix-Nutzer teilen sich die Kosten für den Streaming-Dienst, so dass zwei Personen in verschiedenen Haushalten jeweils die Hälfte der monatlichen Gebühr zahlen und dasselbe Konto gleichzeitig nutzen.

Doch diese Praxis könnte bald ein Ende haben oder sich zumindest ändern. Letzte Woche kündigte Netflix einen Test an, bei dem die Nutzer mehr bezahlen müssen, wenn sie ihr Konto mit Personen teilen wollen, die nicht in ihrem Haushalt leben. Zunächst wird dieser Test in Chile, Costa Rica und Peru laufen, aber wenn er sich als erfolgreich erweist, könnte er leicht die USA erreichen.

Im Rahmen dieser neuen Funktion zahlen Netflix-Nutzer eine geringe Gebühr, wenn sie ihrem Konto bis zu zwei weitere Nutzer hinzufügen möchten. Diese Gebühr wird zu den Kosten eines Standardtarifs hinzukommen, ist aber günstiger als die Kosten für ein separates Netflix-Konto.

Warum die Änderung?

Die Praxis der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern führt dazu, dass Netflix ständig Geld verliert. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis der Streaming-Riese Maßnahmen ergreift, um diese Praxis einzuschränken oder ganz abzuschaffen.

Außerdem besteht Netflix darauf, dass die Praxis der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern seine Fähigkeit eingeschränkt hat, in zusätzliche Inhalte zu investieren. Deshalb sucht Netflix nach Möglichkeiten, wie bestehende Abonnenten ihre Passwörter mit Personen außerhalb ihres Haushalts teilen können, ohne gegen die Nutzungsbedingungen des Unternehmens zu verstoßen.

Sollten Netflix-Fans besorgt sein?

Es ist gut möglich, dass es in nicht allzu ferner Zukunft nicht mehr möglich sein wird, ein Netflix-Passwort an Dritte weiterzugeben, ohne eine Gebühr zu zahlen. Aber ist das etwas, worüber sich Netflix-Nutzer aufregen sollten? Nicht unbedingt.

Tatsache ist, dass die Preise von Netflix im Vergleich zu anderen Streaming-Diensten ziemlich konkurrenzfähig sind, selbst angesichts der jüngsten Preiserhöhung. Und fairerweise muss man sagen, dass die Nutzer ihre Passwörter nicht an Personen außerhalb ihres Haushalts weitergeben dürfen. Die Tatsache, dass Netflix endlich gegen diese Praxis vorgeht, sollte also keine allzu große Überraschung sein.

Man kann sogar argumentieren, dass Netflix mit seinem neuen Testprogramm mehr als fair ist. Und wenn Netflix ein ähnliches System für US-Nutzer einführt, haben die Kunden die Möglichkeit, Abonnenten, die keine Haushaltsmitglieder sind, zu einem sehr moderaten Preis hinzuzufügen.

Natürlich ist eine wiederkehrende Kreditkartenabrechnung nicht annähernd so toll wie die kostenlose Nutzung dieses Dienstes. Aber wenn das Unternehmen es möglich macht, Passwörter zu teilen und/oder Nutzer zu einem geringen Preis hinzuzufügen, ist das wirklich kein Grund zum Protest.

Der Artikel Netflix geht gegen das Teilen von Passwörtern vor ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 17.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Netflix.

Motley Fool Deutschland 2022