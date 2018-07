Netflix dreht den Spieß einfach um!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Seit 2014 läuft sie exklusiv bei Netflix: Nun bahnt sich ein historisches Ereignis rund um die Animationsserie „BoJack Horseman“ an, wie das Branchenportal „TV Line“ kürzlich berichtete.

Demnach verkaufe der VoD-Anbieter die Zweitausstrahlungsrechte der ersten fünf Staffeln der Serie an Comedy Central und schreibe damit Fernsehgeschichte. So sei „BoJack Horseman“ die erste Netflix-Eigenproduktion, deren Ausstrahlungsrechte nun an einen konventionellen Fernsehsender gehen.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.