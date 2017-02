Netflix beliebt wie nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

in der letzten Woche stockte den Anlegern von Netflix sicher der Atem. Haben doch die Nachrichten von den neuen Zahlen für positive Stimmung gesorgt. Die Bekanntgabe der Bilanzen ließ die Aktie nur so in die Höhe schnellen. Auch wird Netflix weltweit immer beliebter. Wird es mit dem Erfolg nun so weitergehen?

Immer beliebter! Netflix kann derzeit eine weltweite Expansion verzeichnen. Auch wenn das Kerngeschäft nach wie vor in den USA liegt, wurde das Geschäftsmodell in viele andere Länder der Erde übertragen. Vor allem in Asien sieht man nun großes Potential.

Neues Allzeithoch! Stolze 100 Millionen Kunden nutzen inzwischen die Streamingangebote von Netflix und die Aktie stieg auf rund 144 Dollar, was einem Zuwachs von 8 % entspricht und Netflix außerdem ein neues Allzeithoch beschert.

Überzeugendes Wachstum! Schon das Jahr 2016 war für die Aktie sehr erfolgreich und allein in den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Kurswert um rund 30 Prozent verbessert.

Beliebte Eigenproduktionen! Nicht nur die Bekanntgabe der jüngsten Bilanzzahlen sorgte für einen Kursanstieg. Auch die Zahl der Neukunden steig deutlich an und gerade die Eigenproduktionen scheinen sich für den Streaminganbieter immer mehr zu lohnen.

Kann Netflix auch in 2017 den beeindruckenden Wachstumskurs fortsetzen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

