Netflix: Das Zittern geht weiter!

Die Bären sind noch nicht geschlagen und der Netflix-Aktie ist es immer noch nicht gelungen, nachhaltig über ihren 50-Tagedurchschnitt anzusteigen. Der am 17. Oktober vollzogene Anstieg über den EMA50 hat sich als ein Fehlsignal erwiesen und wurde sofort wieder abverkauft. Etwas besser ergeht es dem am 30. Oktober vollzogenen zweiten Anstieg über den gleitenden Durchschnitt. Er ging zumindest in eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



