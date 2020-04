Netflix: Stichwort Corona – Spannung vor Q1-Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix (WKN: 552484) liefert Unterhaltung ins Haus – in Zeiten von "Stay at home" führt wenig an den populären Angeboten vorbei und so freut sich der Branchenkrösus aller Voraussicht nach über eine gigantische Nutzungsfrequenz. Morgen wird Netflix nachbörslich seine Q1-Zahlen vorlegen.

Die Earnings Season läuft an und alle interessiert, welche Umsatz-, Gewinn- und Userzahlen Netflix berichten wird. Die Wall Street hat ihre Erwartungen an die einzelnen Kategorien im Vorfeld ...





