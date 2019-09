Netflix: Zahlen werfen ihren Schatten voraus

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Am 16. Oktober wird Netflix seine Zahlen zum dritten Quartal bekanntgeben. Diese werfen aber bereits jetzt ihren Schatten voraus, denn im letzten Quartal hat das Unternehmen die Erwartungen des Marktes enttäuscht. Das könnte auch jetzt wieder passieren, denn das Geschäft ist in den letzten Monaten nicht leichter geworden und nun drängt mit Apple ein weiteres Schwergewicht in den Streamingmarkt.

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung