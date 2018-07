Netflix: Vor den Zahlen – darum stehen die Chancen gut

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Alle Augen auf Netflix (WKN: 552484 / NASDAQ:NFLX): Nach Börsenschluss um 22 Uhr MESZ wird der Video-on-Demand-Gigant heute Zahlen für das 2. Quartal und den Ausblick präsentieren. Earning Dates sind berühmt-berüchtigt bei Netflix. 15 der 18 zurückliegenden unternehmenseigenen Earning Guidances überbot der US-Konzern.

Auf dem mit rund 170 Mrd. US$ kapitalisierten Konzern lasten gigantische Erwartungen. Wie so oft wird es dabei vor allem auf die Subscriber-Zahlen, welche die monatlichen membership fees bestimmen, und den Gewinn, ankommen. Der Kursrutsch am Freitag (-4,28% an der NASDAQ) lässt indes nichts Gutes erwarten.

Erwartungen im Überblick

Die covernden Analysten rechnen für das 2. Quartal im Schnitt mit einem Gewinn von 0.8 US$ pro Aktie. Ein Analyst revidierte kürzlich seine Prognose nach unten. Für das 1. Quartal 2018 hatte Netflix einen Anstieg des Nettogewinns um mehr als +60% auf 290 Mio. US$ (0.64 US$ pro Aktie, voll verwässert) gemeldet.

Bei den Mitgliedern kommunizierte Netflix im Vorfeld die Erwartung von 6.2 Mio. neuen Subscribern. Die Analysten gehen von einer lediglich geringfügig unterschiedlichen Zahl aus.

Kurssturz am Freitag schlechtes Omen?

In Anbetracht des Abverkaufs vor dem Wochenende (NASDAQ -4,28%) gehen viele Anleger in Deckung. Eins scheint sicher: Egal wie die Zahlen ausfallen, vor und unmittelbar um die Zahlen-Verkündung im aftermarket dürfte es wieder deutlich volatiler wie gewohnt zuzugehen.

