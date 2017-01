Netflix: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

der weltgrößte Video-On-Demand-Anbieter Netflix hat seine Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Während Umsatz und Gewinn in etwa den Erwartungen entsprachen, konnte bei den viel beachteten Neukundenzahlen ein dickes Ausrufezeichen gesetzt werden.

Erwartungen deutlich übertroffen

Wie der US-Konzern mitteilte, kamen zwischen September und Dezember 7,05 Mio. neue Nutzer hinzu. Damit lag Netflix um knapp 2 Mio. über den Erwartungen, denn Analysten hatten im Vorfeld laut FactSet lediglich mit 5,2 Mio. neuen Abonnenten gerechnet. Der Löwenanteil entfiel dabei mit 5,12 Mio. auf Neukunden außerhalb der USA, aber auch im Heimatland gab es mit 1,95 Mio. neuen Usern einen höheren Zuwachs als erwartet. Die Gesamtkundenzahl erhöhte sich damit auf nunmehr 93,8 Millionen. Geht das Wachstumstempo so rasant weiter, ist es also nur eine Frage der Zeit, wann die 100-Millionen-Marke geknackt wird. Nach Angaben von Netflix wird dies aber wohl nicht im laufenden Quartal geschehen. Hier erwartet der Amazon Video-Konkurrent insgesamt 5,2 Mio. neue Abonnenten, 1,5 Mio. in den USA und 3,7 Mio. darüber hinaus.

Aktie geht weiter steil

Der Erfolg von Netflix beruht dabei vor allem auf eigenen Produktionen, die gleichwohl sehr viel Geld verschlingen. Sehr beliebt war 2016 die erste Staffel der Science-Fiction/Mystery-Serie Stranger Things. Der Umsatz konnte im Schlussquartal um 36 Prozent auf 2,48 Mrd. Dollar gesteigert werden, beim Gewinn je Aktie ging es im Jahresvergleich um 50 Prozent auf 0,15 Dollar in die Höhe. Damit lag das Unternehmen leicht über den Erwartungen. An der Börse wurden die News mit Wohlwollen aufgenommen, die Aktie kletterte auf ein neues Allzeithoch.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

