Netflix: Ein Tabubruch!

„Roma", ein mexikanisches Filmdrama von Alfonso Cuarón um das so genannte Fronleichnams-Massaker im Jahr 1971 in Mexiko City, hat bei den Filmfestspielen von Venedig abgeräumt. Die Eigenproduktion von Netflix war die erste eines Streaming-Anbieters, der die Ehre des besten Films zuteilwurde. Auch auf Festivals in Toronto, Zürich, Hamburg und New York lief das Werk bereits – doch Netflix will mehr.

Ein Beitrag von Achim Graf.