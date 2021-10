Die Netflix-Serie La Casa de Papel (Money Heist) hat dank Estrella Galicia ihr eigenes Bier.

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >

Coruña, Spanien, (ots/PRNewswire) -- Mehr als 85 Millionen Flaschen mit dem ikonischen Bild der Serie werden vor der Premiere von Band 2 von Teil 5 am 3. Dezember auf Netflix auf den Markt kommen.- Es handelt sich um eine Sonderausgabe mit internationaler Reichweite, die in 60 Ländern vertrieben wird.- Estrella Galicia ist eine spanische Brauerei mit einer über hundertjährigen Geschichte, die die Werte von "La Resistencia" mit der Netflix-Serie teilt.Die Brauerei Estrella Galicia wird ihre neue Sonderedition mit Etiketten versehen, die eine Hommage an die Netflix-Serie La Casa de Papel (Money Heist) darstellen, die Zuschauer auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen hat.In den nächsten Tagen werden 85 Millionen Flaschen Estrella Galicia mit diesem Bild den internationalen Markt der Marke erreichen. Verbraucher in insgesamt 60 Ländern der Welt können sich die Sonderausgabe La Casa de Papel (Money Heist) sichern.Die Brauerei weist darauf hin, dass "Estrella Galicia den Erfolg der Netflix-Serie zu seinem eigenen gemacht hat. Die Integration der Marke hat in großem Umfang stattgefunden und die Fans von LaCasa de Papel (Money Heist) haben sich voll und ganz mit den Werten von La Resistencia, dem Motto unserer Marke, identifiziert."Diese Aktion ist ein weiterer Schritt in der Strategie der Bekanntheit und der globalen Positionierung von Estrella Galicia, die sich durch starke Differenzierungsvorschläge auszeichnet, wie z. B. die Einführung der Sonderausgabe, die eine Hommage an La Casa de Papel (Money Heist) von Netflix darstellt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1655811/Estrella_Galicia_Beer.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1655810/EG_Especial_logo.jpgPressekontakt:+34 981 901 906Original-Content von: Estrella Galicia, übermittelt durch news aktuell