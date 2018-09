Netflix: Nach Sensation der nächste Deal?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix hat mit „Roma“ bei den Filmfestspielen in Venedig sensationell abgeräumt und damit den etablierten Filmproduktions-Gesellschaften ganz schön einen mitgegeben. Der Schritt nach Hollywood ist quasi getan, insbesondere da der Streamingdienst in diesem Jahr mit „The Cloverfield Paradox“ und „Auslöschung“ sich zudem bereits zweimal die Rechte an einem eigentlich fürs Kino vorgesehen Film gesichert hat. Der dritte Deal dieser Art könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.