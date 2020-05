Netflix: Sehen wir bald neue Allzeithochs?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie erfreut sich auch weiterhin bei den Anlegern einer großen Beliebtheit und sie ist einer der großen Profiteure der Corona-Krise. So verwundert es nicht, dass der Kurs auch in der vergangenen Woche den am 29. April auf dem Tief von 393,60 US-Dollar gestarteten Aufwärtstrend weiter fortsetzen konnte.

In der Spitze stieg die Aktie am Freitag auf ein Hoch bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung