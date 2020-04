Netflix: Schlagen die Bären jetzt wieder zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie setzte auch in der vergangenen Woche ihren nach dem Tief vom 17. März begonnenen Anstieg fort. Allerdings verlieren die Bullen zunehmend an Schwung und es gelang ihnen in der Karwoche nicht, den Widerstand bei 380,00 US-Dollar nachhaltig und signifikant zu überwinden.

Vor dem langen Wochenende nahmen viele Anleger deshalb sicherheitshalber ihre Gewinne mit, sodass die Netflix-Aktie bis zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung