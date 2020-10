Netflix: Rebelliert!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) sagte am Montag, dass es in den Vereinigten Staaten keine kostenlosen Studien mehr anbieten werde.

Was geschah

Das Unternehmen, sagt auf seiner Website, dass “kostenlose Testversionen nicht verfügbar sind”, und drängt die Zuschauer, sich für einen “unverbindlichen” Plan zu entscheiden.

Der Videostreamer hat diesen Monat damit begonnen, die kostenlosen Testversionen auslaufen zu lassen, und führt andere Wege ein, einschließlich der Veröffentlichung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung