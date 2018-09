Netflix: Rafft sich die Aktie wieder auf?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Neflix-Aktie erlangte gestern einen weiteren Wertzuwachs von etwa 0,50 USD, was ungefähr 0,2 % entspricht. Der Kurs verläuft aktuell in einem Seitwärtstrend, könnte aber wieder in einen Aufwärtstrend übergehen, da die 38-Tagelinie und die 100-Tagelinie nah beieinander verlaufen und sich wieder schneiden könnten. Dieser Fall trat Ende August auf, damals fiel der GD (38) unter die 100-Tagelinie und verursachte damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.