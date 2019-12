Netflix: Nun kommt es darauf an!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

In den letzten Monaten hat die Netflix-Aktie unter einem starken Abgabedruck gestanden. Das Tief wurde am 24. September bei 252,28 US-Dollar markiert. Seitdem steigt der Kurs wieder an. In der Vorwoche konnte die wichtige 50-Wochenlinie erreicht werden. Sie fiel bislang leicht zurück, ist aber im November in einen horizontalen Verlauf eingeschwenkt.

Aktuell notiert der gleitende Durchschnitt auf dem Niveau von



