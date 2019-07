Netflix: Neue Shows werden in der zweiten Jahreshälfte die Gewinne steigern

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Endlich startete neulich die lang erwartete dritte Staffel von Stranger Things, eine der beliebtesten Eigenproduktionen von Netflix (WKN:552484). Kritiker gaben der Serie auf Rotten Tomatoes eine positive Bewertung von 89 %, das Publikum einen Wert von 92 %.

Das ist nicht der einzige Hit, der diesen Monat auf die Streaming-Plattform zurückkehrt. Auch andere sehr beliebte Shows erleben ihr Comeback. Es gibt darüber hinaus noch weitere mit Spannung erwartete Programme, die in den kommenden Monaten auf Netflix erscheinen werden. Und so freuen sich auch die Analysten und prognostizieren nicht nur ein gutes Quartal für Netflix, sondern auch gleich eine erfreuliche zweite Jahreshälfte.

Rekordzahl bei Neuabonnenten?

Anfang dieser Woche stellte Matthew Thornton, Analyst bei SunTrust Robinson, fest, dass Netflix immer stärker wird. Er behielt sein Buy-Rating für Netflix mit einem Kursziel von 402 USD bei. Thornton erwartet, dass der Streaming-Gigant 350.000 Kundenzugänge in den USA sowie 4,8 Millionen internationale Nettozugänge schaffen wird. Beide Zahlen liegen über den Konsensschätzungen der Analysten von 300.000 bzw. 4,7 Millionen.

Analyst David Miller von Imperial Capital stimmte ebenfalls ein und schwärmte von den Auswirkungen von Stranger Things. “Die Attraktivität von Stranger Things ist nicht zu unterschätzen, und die Serie wurde mit Blick auf Effizienz umgesetzt”, schrieb er. “Die Show hat einen einzigartigen Reiz und ist eine der wenigen Serien in jedem Netzwerk, linear oder virtuell, wo die ganze Familie unterhalten wird.” Im Anschluss an seine positive Rezension erhöhte Miller dann gleich auch seine Neuabonnentenzahlen und schätzte die Gesamtzahl der Neuzugänge für das Quartal auf 4,75 Millionen.

Netflix selbst hat als Prognose 5 Millionen Neukunden netto vorgegeben.

Wichtige Neustarts

Die siebte Staffel von Orange Is The New Black, die am 26. Juli startet, wird die letzte Staffel eines der ersten selbst produzierten Hits des Streaming-Giganten sein. Die Serie, die das Leben der weiblichen Häftlinge in der Strafanstalt Litchfield zeigt, ist bei den Zuschauern seit jeher beliebt. Die Show wurde von Jenji Kohan kreiert, der inzwischen einen exklusiven mehrjährigen Vertrag mit Netflix abgeschlossen hat, um neue Serien und andere Projekte zu produzieren.

Netflix hat bestätigt, dass die dritte Staffel der Hit-Show 13 Reasons Why noch 2019 kommt, obwohl man noch keinen Veröffentlichungstermin angegeben hat. Das Programm war umstritten, weil es Themen wie Selbstmord und sexuelle Übergriffen behandelt. Als die zweite Staffel begann, landete sie laut Parrot Analytics gleich auf dem ersten Platz unter allen digitalen US-Serien.

Mindhunter, das die Arbeit von FBI-Agenten in den späten 70er Jahren zeigt, wird im August in die zweite Staffel gehen. Die erste Staffel hatte eine Bewertung von 97 % bei den Kritikern auf Rotten Tomatoes, bei den Zuschauern eine Bewertung von 94 %.

Ein solider Ausblick für das zweite Quartal

Murder Mystery, das als Krimi im Stil von Agatha Christie beschrieben wird und die Netflix-Darlings Adam Sandler und Jennifer Aniston zeigt, feierte ebenfalls in diesem Monat sein Debüt. Netflix sagte, dass der Film in seinen ersten drei Tagen von fast 31 Million Accounts gestreamt wurde – der erfolgreichste Start überhaupt für einen Netflix-Film. Rund 13,3 Millionen Kunden in Nordamerika und weitere 17,5 Millionen weltweit loggten sich ein, um den Film zu sehen, obwohl er von Kritikern alles andere als positiv besprochen wurde.

Ein weiterer Erfolg im letzten Quartal war When They See Us, eine Miniserie, die den berüchtigten Fall der Central Park Five neu aufgreift. Netflix twitterte am 12. Juni, dass die Serie „seit der Premiere am 31. Mai jeden Tag die meistgesehene Serie in den USA“ ist.

Auch die vierte Staffel von Lucifer war ein Hit. Basierend auf einem Charakter der Graphic Novel Sandman wurde Lucifer von Netflix aufgegriffen, nachdem Fox abgewinkt hatte. Laut dem Datenanalyse-Unternehmen Parrot Analytics war Lucifer im Monat Mai die gefragteste digitale Original-Serie in den USA.

Content ist nach wie vor King

Die Anleger haben längst verstanden, dass die Abonnenten das Lebenselixier von Netflix sind. Und es sind die faszinierenden und populären Inhalte, die mehr und mehr Abonnenten zu Netflix führen. Bei dem positiven Ausblick für das zweite Quartal und einer noch stärkeren Liste von Veröffentlichungen in den kommenden Monaten könnten die Netflix-Investoren eine angenehme Überraschung erleben, wenn das Unternehmen am Mittwoch, den 17. Juli, seine Ergebnisse vorlegt.

