Netflix: Mit der NASDAQ im Crashmodus!

Ihr am 20. August bei 310,92 US-Dollar ausgebildetes Jahrestief hat die Netflix-Aktie zwar noch nicht wieder erreicht, dennoch ist es nicht unangebracht davon zu sprechen, dass die Aktie in den letzten Tagen in den Crashmodus übergegangen ist.

Der nach dem Augusttief begonnene Aufwärtstrend wurde Anfang Oktober beendet, als es der Aktie nicht gelang, über das Niveau von 386,80 US-Dollar anzusteigen. Da der Anstieg ohnehin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.