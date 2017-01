Netflix: Mehr Kunden, Mehr Programm, Mehr Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

der Streaming Dienst Netflix schafft einen wahnsinnigen Kurssprung nach Bekanntgabe erfolgreicher Unternehmenszahlen. Netflix konnte so viele Neukunden akquirieren wie noch nie zuvor. Besonders die eigene Produktion konsumieren immer mehr Menschen das Angebot von Netflix. Am vergangen Mittwoch wurden dann die Unternehmenszahlen nach Börsenschluss veröffentlicht. Mit Erfolg. Fast 100 Millionen Kunden nutzen die Streaming Dienste von Netflix. Bereits nachbörslich katapultierte sich das Papier auf rund 144 Dollar. Und damit etwa 8 Prozent fester. Das ist ein neues Allzeithoch. Doch auch das letzte Jahr war für das Aktie bereits sehr erfolgreich. Über einen Kurszuwachs von etwa 30 Prozent Kurszuwachs in den vergangen 12 Monaten erfreuen sich derzeit die Aktionäre.

Netflix weltweit verfügbar

Leider gibt das Unternehmen keine Auskunft darüber wie sich die einzelnen Länder im Ausland entwickelten. Sie unterscheiden lediglich zwischen Amerika und Ausland in ihrer Bilanz. Mittlerweile ist Netflix fast auf der ganzen Welt vertreten und strebt weiteres Wachstum abseits des amerikanischen Marktes an. Bisweilen jedoch noch nicht mit Gewinn. Auch China steht bei Netflix noch auf dem Programm. Bisher wird ihnen der Markteintritt jedoch verwehrt. Sollte sich diese Entwicklung in Zukunft ändern könnte Netflix weitere Sternstunden erleben.

