Netflix: Das Maß aller Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

klassisches Fernsehen – für viele Zuschauer ist jene altmodische Bindung an vorgeschriebene Programme schon lange Zeit ein Relikt der Vergangenheit. Denn: Streaming-Anbieter, wie der US-amerikanische Gigant Netflix, bieten längst wesentlich individuellere Kost, und das auf – gerade im Vergleich zum Fernsehen – substanziell höherem Niveau. Nicht erstaunlich ist es deshalb, dass Netflix auch im letzten Quartal des Jahres 2016 wieder einmal alle Erwartungen übertrumpfen konnte.

So konnte der Konzern mehr als sieben Millionen neue Kunden akquirieren, davon 1,93 Millionen auf dem US-Markt und beachtliche 5,12 Millionen in ausländischen Gefilden. Die firmeneigene Prognose prophezeite lediglich 1,45 bzw. 3,75 Millionen. Somit erreichte Netflix 93,8 Millionen Mitglieder und soll sich im laufenden Jahr mit geschätzten 99 Millionen Kunden an die 100-Millionen-Marke weiter annähern. Eine Überschreitung jenes Meilensteins scheint aufgrund des derzeitigen Erfolgs sogar durchaus möglich.

Der Erfolg fußt maßgeblich auf zwei Säulen

Der Erfolg der Kalifornier kommt nicht von ungefähr. Das Unternehmen investiert kräftig in filmische oder serielle Eigenproduktionen, wie zum Beispiel „Beast of no Nation“ und „House of Cards“. Gerade das Polit-Drama avancierte – wahrscheinlich auch wegen der durchaus realistischen Darstellung der US-amerikanischen Politikszene – zu einer weltweit bekannten und ausgezeichneten Serie.

Die zweite Erfolgssäule der US-Amerikaner ist die mannigfaltige Expansion in ausländische Märkte. Die Zahlen oben machen deutlich, dass jene Bestrebungen Früchte tragen und den Konzern zum weltweiten Unterhaltungsriesen aufsteigen lassen. Netflix ist mittlerweile in über 130 Ländern erreichbar.

Börse war begeistert

Am Tag der Zahlenveröffentlich sprang die Aktie (XETRA) zwischenzeitlich um deftige 9 Prozent nach oben und erfreute somit Anleger. Im NASDAQ-Handel konnte mit 143,45 US-Dollar je Papier sogar ein Allzeitrekordergebnis erzielt werden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse