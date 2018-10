Netflix: Der Markt feiert gigantische Q3-Zahlen

Netflix meldet spektakuläre Q3-Zahlen: Nachbörslich geht es für die Netflix-Aktie (WKN: 552484) am Dienstag mit +17% steil nach oben. Der Gewinn überraschte ebenso positiv wie das Wachstum bei neuen Abonnenten. Nach 6,96 Millionen im 3. Quartal will man im Jahresendabschnitt 9,40 Millionen Neukunden anlocken.

Beide Zahlen liegen weit über den Erwartungen der Wall Street. Damit stehen die Chancen gut, dass die Netflix-Aktie wieder die psychologisch wichtige 400-Dollar-Marke überspringt, die gestern nachbörslich bereits genommen wurde. 25 Milliarden US-Dollar Börsenwert werden damit gehoben. Der Handel heute dürfte von großem Optimismus geprägt sein.

Der Umsatz wuchs auf 3,99 Milliarden US-Dollar (+34%).

Der Gewinn pro Aktie war für 0,68 US-Dollar erwartet worden. Letztlich wurden es 0,89 US-Dollar. Das entspricht einem Überschuss von 403 Millionen US-Dollar. Das operative Ergebnis lag bei 481 Millionen US-Dollar.

Insgesamt hatte Netflix zum 30. September weltweit 137,1 Millionen zahlende Kunden und Kundinnen.

Die Aussichten für zahlende Neukunden sind besonders spektakulär: Im 4. Quartal will man 9,40 Millionen Abonnenten gewinnen nach 6,96 Millionen im 3. Quartal. Bereits diese Zahl lag über den Erwartungen der Wall Street von 5,32 Millionen.

Netflix setzt weiterhin stark auf Eigenproduktionen wie Big Mouth oder The Ranch aus dem unternehmenseigenen „film and TV studio“. Das bindet jedoch viel Kapital.

Der wichtige freie Cashflow belastet weiterhin die Liquiditätslage:

We anticipate that FCF will be closer to -$3 billion than to -$4 billion for the full year 2018. We expect our quarterly FCF deficit will increase sequentially from Q3 to Q4 as our year to date FCF is -$1.7 billion. We currently see next year’s negative FCF as roughly flat with this year.