Netflix: Kurzfristiger Anstieg möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Mitte Juni markierte die Netflix-Aktie bei 423,20 US-Dollar ihr 2018er Jahreshoch und ging in eine Korrektur über. Diese dauerte bis zum 28. Dezember an und ließ den Kurs auf 231,26 US-Dollar absinken. Nachdem die Käufer den Wert auf diesem Niveau stabilisiert hatten, startete ein dynamischer Anstieg. Er ließ den Kurs besonders in den ersten vier Wochen des Jahres steil ansteigen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung