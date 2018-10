Netflix: Kommt mit den Zahlen der Rumms?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Gebannt warten Anleger auf die Q3-Zahlen von Netflix (WKN: 552484) am 16. Oktober. Nach Börsenschluss am morgigen Dienstag gegen 22 MESZ wird der Video-Streaming-Gigant sein Zahlenwerk für die Monate Juli bis September vorlegen.

Seit dem letzten „Earnings Date“ sind Netflix-Aktionäre nicht mehr ganz so entspannt. Denn seitdem wissen auch sie, wie sich gecrashte Erwartungen von Wallstreet-Investoren bei der Aktie anfühlen. Den Kick-Off in die Berichtssaison gaben die US-Großbanken, die erstaunlich Gutes zu berichten hatten. Bei Netflix muss das nicht unbedingt so sein. Die Lage könnte brisant werden.

Das erwartet die Wall Street

Nach einem Gewinn von im 0.85 US-Dollar im Q2 erwarten Analysten für das dritte Quartal im Schnitt einen Gewinn (netto) von 0.68 US-Dollar pro Aktie.

Beim wichtigen Wachstum bei den Abo-Kunden rechnet Netflix mit rund 5 Millionen Neukunden auf dann 135 Millionen. Die Wall Street setzt den Wert leicht höher an (5,32).

Netflix verfügt über eine vergleichsweise gute Bilanz bei der quartalsweisen Berichterstattung: In den vergangenen 10 Quartalen wurde die Neukundenprognose 7x übertroffen.

Kredite stapeln sich

Ein Baustelle könnte sich für Netflix bald in der Finanzierung ergeben. Der Streaming-Anbieter verfügt bei Vermögensgenständen in Höhe von 22,7 Milliarden US-Dollar über Kredite von 18,2 Milliarden US-Dollar (!). Langfristige Verbindlichkeiten summieren sich auf 8,34 Milliarden, darunter viele Junk Bonds. Wie soll das bei steigenden Zinsen funktionieren, wenn Zinsaufwendungen jetzt bereits rund 1/4 des operativen Gewinns fressen?

