Netflix: Kleiner Vorgeschmack gefällig?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Spätestens seit dem im Juli bekannt gewordenen Engagement beim kalifornischen Außenwerber Regency ist klar, dass Netflix künftig auch in der physischen Welt präsenter sein will. Am langen Thanksgiving-Wochenende (22. bis 25. November) servierte der VoD-Anbieter nun einen kleinen aber feinen Vorgeschmack auf die kommende DOoH-Kampagne („Digital Out-of-Home“), wie aus diversen Medienberichten hervorgeht.

Demnach nutzte Netflix die Möglichkeit, um am New Yorker JFK-Flughafen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.