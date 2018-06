Netflix: Der Juli wird heiß!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix macht jetzt auch Comics; Netflix bindet die ?Dark?- Macher exklusiv an sich; Netflix kennt beim Aktienkurs nur eine Richtung, nach oben. Rund ein Viertel ist der Wert binnen Monatsfrist gestiegen ? und es könnte so weitergehen. Denn beim Angebot im kommenden Monat lässt sich der Streamingdienst mal wieder nicht lumpen. Auch in diesem Sinne könnte der Juli heiß werden.

Ein Beitrag von Achim Graf.