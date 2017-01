Netflix: Ist die Aktie jetzt zu teuer?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

die Netflix Aktie konnte zum Ende abgelaufenen Handelswoche ein neues Allzeithoch markieren. Hierfür waren im Wesentlichen die sehr positiven Zahlen des Unternehmens verantwortlich. Nun ist die Frage, inwieweit sich dieser Kurs durch die fundamentalen Daten des Unternehmens decken lässt.

Faktencheck:

Netflix konnte in den letzten Jahren mit durchschnittlich 15% jährlich wachsen. Die Analysten gehen davon aus, dass dieses Wachstum in den nächsten Jahren sogar noch deutlich erhöht werden kann. Für langfristige Investoren sind die Kapitalrenditen von besonderer Relevanz. Diese sind, ähnlich wie die Margen, in den letzten Jahren leicht rückläufig. Die Eigenkapitalrendite liegt bei schmalen 7%. Hier macht sich der Effekt bemerkbar, dass Netflix für die aggressive Expansion deutlich in Vorleistung gehen, was die Ergebnisse derzeit belastet.

Bewertung:

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis des Gewinns der letzten 12 Monate liegt bei schwindelerregenden 374. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 23,5. Damit ist die Netflix Aktie im Vergleich zu den historischen Daten sehr hoch bewertet.

Fazit:

Die Netflix Aktie gehört sicherlich zu den Erfolgsgeschichten der letzten Jahre. Die Analysten sehen weiterhin sehr hohes Wachstumspotenzial für die Aktie. Sollte sich das Unternehmenswachstum wirklich weiter erhöhen ist ein höheres KGV sicherlich gerechtfertigt. Nun muss das Unternehmen weiter liefern, sonst drohen herbe Rückschläge. Vorsichtige Anleger sollten daher Kursrückschläge abwarten.

Ein Gastbeitrag von Christian Bauduin.

