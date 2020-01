Netflix: der Handy-Plan ist ein Hit

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix (WKN:552484) stellte im letzten Sommer einen Plan für reines Handy-Streaming in Indien vor, um Verbraucher zu gewinnen, die an den Inhalten von Netflix interessiert waren, diese aber bei dem relativ hohen Preis nicht kaufen wollten. Der Plan debütierte im Juli mit nur 199 Rupien pro Monat. Das ist weniger als sein größter Rivale, Disneys (WKN:855686) Hotstar, der seinen monatlichen Preis im letzten April auf 299 Rupien erhöht hat.

Der Niedrigpreisplan war ein beträchtlicher Wachstumstreiber für Netflix in dem Land. Das Management sagte während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal im Oktober, dass es sich besser als erwartet entwickelt habe. In diesem Monat dehnte es sein reines Mobilfunkangebot auf Malaysia aus, allerdings zu einem leicht höheren Preisniveau. Nach dem Erfolg im Jahr 2019 wird das Unternehmen das Angebot voraussichtlich auf noch mehr Märkte ausweiten, höchstwahrscheinlich in der asiatisch-pazifischen Region, so The Hollywood Reporter.

Der bisherige Erfolg von Netflix

Netflix hat ein großes Engagement auf dem indischen Markt, aber bis 2019, es hatte nicht viel vorzuweisen. Etwa drei Jahre nach der Markteinführung Anfang 2016 hatte es nur etwa 1-1,5 Mio. Abonnenten.

Aber es wird geschätzt, dass das Unternehmen allein im letzten Jahr über 1 Mio. Netto-Neukunden im Land gewonnen hat. Mehr als die Hälfte dieser Zahl ist laut Mihir Shah, Media Partners Asia Vice President für Indien, auf den neuen reinen Mobilfunkplan zurückzuführen.

Zugegeben, Netflix hat auch seine Investitionen in lokale Inhalte in Indien verstärkt. Ein Anstieg der Inhalte, die bei den indischen Zuschauern ankommen, hat wahrscheinlich dazu beigetragen, das Interesse an der Streaming-Plattform zu steigern. Aber der preisgünstigere Plan hat es Netflix ermöglicht, mehr interessierte Kunden zu zahlenden Abonnenten zu machen.

Eine große Chance für das Abonnentenwachstum

Netflix hat im letzten Monat regionale Finanzzahlen veröffentlicht, um die Berichterstattung nach geografischen Segmenten ab dem vierten Quartal 2019 zu beginnen. Eines der wichtigsten Details des Berichts war die Bekanntgabe von 6,5 Mio. zahlenden Abonnenten in der asiatisch-pazifischen Region, eine Zahl, die einige Analysten angesichts der beträchtlichen Bevölkerungszahl in der Region (selbst wenn man China nicht berücksichtigt) als enttäuschend empfanden.

Aber man kann es auch so sehen, dass Netflix eine massive Chance hat, neue Abonnenten zu gewinnen. Die etwa 2 Mio. indischen Abonnenten von Netflix Ende 2019 mögen nach wenig erscheinen, aber bedenke, dass Hotstar im letzten Sommer nur 3 Mio. Premium-Abonnenten hatte. Das Feld ist immer noch weit offen für den Wettbewerb.

Nach dem Erfolg in Indien sollte die Einführung des neuen Angebots in mehr Ländern mit ähnlichen Merkmalen – niedrigeres durchschnittliches BIP, höherer Anteil an Streaming auf dem Mobiltelefon – das Abonnentenwachstum für Netflix ankurbeln.

Beobachte den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde

Eines der netten Geschenke, die Netflix den Investoren mit seiner neuen regionalen Berichterstattung bietet, ist eine Aufschlüsselung der durchschnittlichen Einnahmen pro Abonnent. Das ist besonders wichtig im Hinblick auf die neuen reinen Handy-Pläne in Indien und Malaysia und deren mögliche Expansion in neue Märkte in diesem Jahr. Im Laufe der Zeit sollten die Investoren einen Rückgang der durchschnittlichen Einnahmen pro Teilnehmer sehen.

Aber es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass reine Mobilfunkteilnehmer im Laufe der Zeit zu Vollkunden werden. Da die Verbraucher immer mehr Zeit mit Netflix verbringen, könnte das Unternehmen gezwungen sein, mehr Streaming-Optionen anzubieten.

Netflix hat sogar mit der Preisgestaltung für neue Abonnenten experimentiert und bietet einen Rabatt von bis zu 50 % für langfristige Abonnements. Das könnte eine weitere Möglichkeit für das Unternehmen sein, Kunden im Laufe der Zeit von seinem preisgünstigen Abo in höherpreisige Varianten zu überführen.

Netflix hat viele Möglichkeiten, mit der Preisgestaltung zu spielen, um das Abonnentenwachstum in den Märkten zu maximieren, in denen das Unternehmen unterrepräsentiert ist. Zwar geht der größte Teil dieses Kundenwachstums mit niedrigeren Durchschnittseinnahmen einher, doch sollte Netflix im Laufe der Zeit in der Lage sein, die Zahl der Kunden zu erhöhen. Die Investoren haben dies bereits in den USA, Kanada, Europa und Lateinamerika gesehen. Der Startpreis in der Asien-Pazifik-Region muss vielleicht nur etwas niedriger sein.

Dieser Artikel wurde von Adam Levy auf Englisch verfasst und am 12.01.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Netflix und Walt Disney und empfiehlt folgende Optionen: Long Januar 2021 $60 Calls auf Walt Disney und Short April 2020 US-Dollar135 Calls auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2020