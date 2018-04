Netflix: Gibt es die Aktie gerade zum Schnäppchenpreis?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Liebe Leser,

Netflix hat in den vergangenen Tagen wie auch andere Technologiewerte aus den USA darunter gelitten, dass die Stimmung in diesem Segment erheblich nachgelassen hat. Dabei konnte die Aktie keine eignen Meldungen an den Markt bringen, die das Ergebnis massiv nach oben korrigieren könnten, heißt es. Im Einzelnen: Der Wert ist binnen einer Woche um gut 4 % nach unten gekippt. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.