Netflix: Feiern hier wirklich nur noch die Bären?

Bei Netflix (WKN: 552484) sind die Bären los: Im Einklang mit dem Gesamtmarkt zieht das Papier kräftig nach unten. Am Freitag verlor es -4,6% auf 190 US$. Für den Monat April verärgert eine Performance von -49% die Anteilseigner. Gefühlt fallen die Notierungen also ins Bodenlose – aber ist die Ausgangslage wirklich so schlecht?

Netflix ist der führende Anbieter, wenn man an Streaming denkt. Das Kreativunternehmen aus dem Filmbereich kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 85 ...





